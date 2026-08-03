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Армия

Минтранс будет контролировать перевозки в Черном и Азовском морях

Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне
SuezAuthorityEG/X

Минтранс на фоне атак БПЛА создал специальный штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Об этом сообщает пресс-служба министерства в Telegram-канале.

«В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне», — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства принимаются совместно с Минобороны РФ. В то же время Минтранс занимается выстраиванием альтернативных логистических маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом атаки Украины на инфраструктуру в Азовском и Черном морях, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Также администрация президента США обратила внимание на недопустимость атак Украины на суда в Черном море, которые не связаны с Россией. Это заявление было сделано на фоне атак на танкеры и терминал КТК в Новороссийске, где 15% акций принадлежит компании Chevron.

Ранее турецкая газета Aydınlık писала, что Украина нарастила число атак на суда в Черном и Азовском морях после саммита НАТО в Анкаре, что создает риски для безопасности Турции.

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