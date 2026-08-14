Масштабный лесной пожар охватил запад Германии

Около 1,8 тыс. человек эвакуировали из деревни Гай в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает газета Bild.

Отмечается, что в непосредственной близости от деревни горит территория около 25 га (около 35 футбольных полей). Из населенного пункта увезли около 1800 человек.

Газета пишет, что ситуация в регионе из-за лесного пожара остается критической, на месте создан кризисный штаб. Телеканал WDR сообщил, что властям пришлось прибегнуть к армейскому танку для расчищения пути для спасателей в лесу.

В последнее время в Европе произошла серия лесных пожаров из-за аномальной жары. 10 августа сообщалось, что по меньшей мере 474 человека были эвакуированы из-за лесного пожара в испанской Андалусии.

1 августа из-за нового лесного пожара в департаменте Вар на юге Франции эвакуировали 2,5 тыс. человек.

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.