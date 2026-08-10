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Общество

В Испании из-за лесного пожара эвакуировали почти 500 человек

Из-за лесного пожара в испанской Андалусии эвакуировали 474 человека
Jon Nazca/Reuters

По меньшей мере 474 человека были эвакуированы из-за лесного пожара в испанской Андалусии. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«В общей сложности из-за пожара эвакуированы 474 человека. Из них 27 находятся под присмотром Красного Креста и службы гражданской защиты в муниципальном театре», — говорится в сообщении.

Остальные люди разместились в собственных домах в безопасных районах или у родственников.

В тушении крупного лесного пожара задействованы 605 сотрудников разных ведомств.

29 июля сообщалось, что лесной пожар в автономном сообществе Мадрид в Испании разрушил около 100 домов. Ориентировочная площадь возгорания в области составляет около 27 тыс. га.

До этого Управление гражданской защиты Испании задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза для борьбы с лесными пожарами и запросило четыре специализированных самолета.

Ранее Месси направил €80 тысяч на помощь пострадавшему от пожаров району в Испании.

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