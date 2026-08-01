Из-за нового пожара во Франции эвакуировали 2,5 тыс человек

Во Франции эвакуировали 2,5 тыс человек из-за пожара в департаменте Вар

Из-за нового лесного пожара в департаменте Вар на юге Франции эвакуировали 2,5 тыс человек. Об этом в социальной сети X сообщила префектура департамента.

«Ситуация на данный момент: эвакуированы 2,5 тыс. человек», — говорится в публикации.

По данным префектуры, огонь уже прошел тысячу гектаров. Кроме того, власти департамента запретили пребывание, передвижение и любые работы в лесных массивах из-за чрезвычайно высокого риска распространения огня.

Мэр коммуны Ла-Лонд-ле-Мор Франсуа де Кансон заявил, что 700 пожарных, которые участвуют в нейтрализации пожара, будут тушить возгорание в течение всей предстоящей ночи.

До этого газета Financial Times заявила, что закрытие популярных туристических районов во Франции из-за лесных пожаров грозит производителям устриц потерей миллионов евро.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. РИА Новости со ссылкой на данные европейской службы климатического мониторинга Copernicus сообщили, что к текущей неделе площадь выгоревших территорий с начала 2026 года увеличилась до 434,9 тыс. га. Показатели к началу июля были на уровне 126,8 тыс. га.

Ранее в центральной части Испании лесной пожар разрушил около 100 домов.