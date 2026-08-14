Ограничения на взлет и посадку ввели во всех аэропортах Москвы

Ограничения на полеты введены во Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском

Ограничения на взлет и посадку самолетов введены ввели во всех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что соответствующие ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Подробностей не приводится.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Что делать, если рейс отложен, и есть ли альтернативы перелету — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили десяток дронов на подлете к Москве.