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Общество

В Wildberries раскрыли последствия атаки ВСУ на склад в Тверской области

Пресс-служба RWB: в Тверской области ликвидировали последствия атаки на склад
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Логистический комплекс получил незначительные повреждения в результате атаки украинского дрона в Тверской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ).

В компании уточнили, что обломки беспилотника повредили стену здания — последствия налета оперативно ликвидировали.

Отмечается, что сотрудников складского комплекса своевременно эвакуировали, товары не пострадали.

Об ударе по складу Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа ранее сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате налета возникло задымление, которое оперативно ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали. На месте происшествия работают экстренные службы.

Это не первая атака на склад Wildberries в этом населенном пункте. Подобный инцидент произошел 4 августа. Тогда обломки дрона также повредили стену склада маркетплейса.

Ранее над Ленинградской областью сбили 51 беспилотник.

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