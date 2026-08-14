Склад Wildberries пострадал в результате атаки ВСУ в Тверской области

Королев: под Тверью при отражении атаки БПЛА повреждено складское помещение

В ночь на 14 августа Тверская область подверглась атаке БПЛА. В результате падения обломков беспилотника повреждения получила стена склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил в «Макс» врио губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, в результате налета возникло задымление, которое оперативно ликвидировали. Сотрудники предприятия не пострадали, уточнил Королев.

Чиновник добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Это не первая атака на склад Wildberries в Эммауссе. Подобный инцидент произошел 4 августа. Тогда обломки дрона также повредили стену склада маркетплейса.

Минувшей ночью Ленинградская область подверглась подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В небе над регионом перехватили и уничтожили более 50 беспилотников. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, в результате атаки зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга.

Ранее силы ПВО сбили десяток дронов на подлете к Москве.