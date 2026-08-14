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Общество

ОДКБ обеспокоена наращиванием военной активности в странах Балтии и Финляндии

Генсек ОДКБ Масадыков выразил беспокойство по поводу милитаризации Прибалтики
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Активное наращивание военного потенциала на западных границах со стороны Прибалтики и Финляндии вызывает тревогу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Наибольшую тревогу вызывает развитие событий на западных рубежах зоны ответственности ОДКБ — ситуация вокруг Украины и на границах со странами НАТО, в том числе активная милитаризация стран Балтии и Финляндии», — сказал генсек организации.

В июне президент России Владимир Путин указывал, что слова западных политиков о якобы возможном нападении России — это не просто бред, а сознательная провокация. Глава российского государства подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, но в случае нападения готова ответить «прямо сейчас».

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Европа зациклилась на идее войны с Россией, при этом у нее отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву.

Ранее в Литве потратят десятки миллионов евро на рвы у границы с РФ и Белоруссией.

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