ОДКБ обеспокоена наращиванием военной активности в странах Балтии и Финляндии

Активное наращивание военного потенциала на западных границах со стороны Прибалтики и Финляндии вызывает тревогу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

«Наибольшую тревогу вызывает развитие событий на западных рубежах зоны ответственности ОДКБ — ситуация вокруг Украины и на границах со странами НАТО, в том числе активная милитаризация стран Балтии и Финляндии», — сказал генсек организации.

В июне президент России Владимир Путин указывал, что слова западных политиков о якобы возможном нападении России — это не просто бред, а сознательная провокация. Глава российского государства подчеркивал, что Москва не намерена воевать с Европой, но в случае нападения готова ответить «прямо сейчас».

До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение, что Европа зациклилась на идее войны с Россией, при этом у нее отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву.

Ранее в Литве потратят десятки миллионов евро на рвы у границы с РФ и Белоруссией.