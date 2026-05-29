Экс-аналитик ЦРУ отметил зацикленность Европы на «войне с Россией»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Европа зациклилась на идее войны с Россией. Такое мнение в эфире YouTube-канала Neutrality Studies высказался экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его оценкам, «европейцы застряли в своей идее войны с Россией». При этом у них отсутствуют рычаги для какого-либо влияния на Москву, заметил аналитик.

В качестве примера он привел агрессивные заявления главы евродипломатии Каи Каллас и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Джонсон заявил, что они угрожают России, но у них нет средств, чтобы реализовать эти угрозы.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в случае «нападения» на страны НАТО Россия столкнется с «разрушительными последствиями».

Она также заявляла, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала переговоров по Украине. ЕС должен требовать от России таких же уступок, как Москва требует от Украины, отметила Каллас.

Ранее в США заявили, что провокации Украины против России «зашли слишком далеко».

 
