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Страна Балтии потратит десятки миллионов евро на рвы у границы с РФ и Белоруссией

В Литве захотели выкопать рвы у границы с Россией и Белоруссией за 50 млн евро
Fedja Grulovic/Reuters

Литва намерена выкопать рвы у границы с Россией и Белоруссией. Решение об этом приняли на заседании правительства, передает ТАСС.

«От патрульной тропы вглубь территории будет выкопан ров контрмобильности шириной 20 м, а в районе установленных командованием армии операционных участков ров будет шириной 150 м», — уточнила пресс-служба кабмина.

Рвы появятся в рамках уточнения программы средств военной контрмобильности. В пресс-службе указали, что на дополнительные мероприятия по этой программе потребуется около €50 млн в период с 2026 года по 2030 год.

Литва также планирует расширить сеть парков контрмобильности: вместо ранее запланированных 27 теперь планируется 50. Имеются в виду парки инженерных средств, создаваемые Литвой в районе границы с Россией и Белоруссией. В них хранятся так называемые «зубы дракона», проволочные заграждения, разборные ежи, бетонные средства перекрытия дорог и колючая проволока, которые при необходимости будут расставлять в предусмотренных для этого местах.

До этого в Эстонии призвали полностью закрыть границу с Россией.

Ранее в эстонской Нарве возникли очереди из желающих попасть в Россию.

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