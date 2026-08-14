Голикова назвала непростой демографическую ситуацию в России

В России демографическая ситуация является непростой, но подконтрольной. Об этом журналистам заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время рабочей поездки в Екатеринбург, сообщает РИА Новости.

В четверг она и глава Минздрава России Михаил Мурашко посетили Городскую клиническую больницу №40, где осмотрели новое модульное приемное отделение. Кроме того, они открыли в медучреждении обновленные палаты с салютогенным дизайном.

«У нас непростая демографическая ситуация, но тем не менее она подконтрольна. Свердловская область пока по суммарному коэффициенту рождаемости опережает Российскую Федерацию на 7%, но мы бы хотели, чтобы с развитием инфраструктуры все-таки количество родов, количество вновь рожденных детей увеличивалось и росла многодетность в Свердловской области», — сказала Голикова.

Также она подчеркнула, что «детьми сильна страна».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей является приоритетной задачей российского государства.

Ранее Путин заявил, что россиянки должны рожать как минимум двух детей.