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Проблемы с бензином в России
Общество

Одна иностранная авиакомпания будет проверять пилотов на наркотики

Air India ввела обязательную проверку пилотов на наркотики перед рейсами
Nicolas Economou/ZUMAPRESS/Global Look Press

Индийская авиакомпания Air India ввела обязательную проверку для всех своих пилотов на употребление запрещенных веществ перед выходом в рейс. Об этом сообщил перевозчик.

«Мы решили проводить полное обследование всех пилотов на наличие любых веществ или медикаментов, которые запрещены действующими правилами», — сказано в сообщении Air India.

В компании уточнили, что эту меру ввели 13 августа. Поводом стал инцидент, который произошел 4 августа. Тогда авиалайнер Air India едва не разбился при совершении рейса из Пхукета в Нью-Дели из-за того, что командир самолета находился под действием наркотических веществ. Он внезапно перестал управлять воздушным судном.

Как рассказали очевидцы, командир утратил самоконтроль и нуждался в срочной помощи, которая была оказана бортпроводниками. В результате лайнер начал резкое снижение. Пострадали 20 пассажиров и четыре члена экипажа. После посадки 17 человек госпитализировали.

Авиакатастрофы удалось избежать благодаря второму пилоту, который взял управление на себя и совершил посадку в пункте назначения.

Ранее в США экипаж самолета съел конфеты с марихуаной и попал в больницу.

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