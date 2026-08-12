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Общество

Командир самолета под действием наркотиков чуть не устроил авиакатастрофу

Times of India: пилот под наркотиками едва не разбил пассажирский самолет
Atosan/Shutterstock/FOTODOM

Авиалайнер компании Air India едва не разбился при совершении рейса из Пхукета в Нью-Дели из-за того, что командир самолета находился под действием наркотических веществ. Об этом сообщила газета The Times of India.

Инцидент произошел 4 августа. По информации издания, командир внезапно перестал управлять самолетом. Очевидцы рассказали, что он утратил самоконтроль и нуждался в срочной помощи, которая была оказана бортпроводниками. В результате лайнер начал резкое снижение. Пострадали 20 пассажиров и четыре члена экипажа. После посадки 17 человек госпитализировали.

Изначально руководство авиакомпании пыталось скрыть истинные причины случившегося, заявив, что инцидент произошел из-за того, что самолет попал в зону турбулентности. Однако начавшееся расследование установило, что командир воздушного судна употребил марихуану. Тест подтвердил наличие у него в организме наркотических веществ.

Авиакатастрофы удалось избежать благодаря второму пилоту, который взял управление на себя и совершил посадку в пункте назначения.

Ранее в Индонезии за контрабанду наркотиков арестовали пилота Malaysia Airlines.

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