В Москве накрыли бордель в подвале торгового центра

В Москве в подвале ТЦ на улице Барклая полицейские ликвидировали бордель

Столичные полицейские обнаружили подпольный бордель в подвале торгового центра на улице Барклая. Об этом сообщил телеканал «360».

По данным источника, во время операции была задержана 39-летняя женщина, которая выполняла обязанности администратора заведения. Она организовывала работу притона, встречала клиентов, контролировала порядок оплаты услуг, вела учет времени работы девушек и рассчитывалась с ними.

Во время обыска оперативники нашли и изъяли мобильные телефоны, журнал учета клиентов и денежные средства, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемой. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе полицейские выявили в центре Москвы бордель, который был замаскирован под караоке-клуб. Притон для занятия проституцией располагался в Лубянском проезде. Полицейские нагрянули туда и задержали 46-летнего администратора и 24 женщины в возрасте от 18 до 45 лет, которые оказывали интимные услуги за деньги.

Ранее в Калининградской области раскрыли сеть борделей.