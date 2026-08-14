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Общество

Юный российский рыбак поймал сома-гиганта

В реке Волхов 17-летний рыбак поймал 223-сантиметрового сома
Кадр видео: Telegram-канал «ЗвероПятница»

Подросток из Санкт-Петербурга по имени Филипп выловил из реки Волхов огромного сома, длина которого составила 223 см, а вес — около 80 кг. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗвероПятница».

По его информации, пойманного «гиганта» тащили на берег около 30 минут, затем его измерили, сфотографировали и отпустили обратно в воду.

Этот же юный рыбак вместе с напарником установил предыдущий рекорд на Волхове. Тогда они выловили 210-сантиметрового сома.

В мае в Австралии три брата поймали тунца весом 107 кг. Братья Майкл, Питер и Андреас Саллум в штате Виктория выловили на яхте огромного австралийского тунца. На «борьбу» с ним ушло два часа.

В октябре 2025 года Telegram-канал Amur Mash сообщил, что российские рыбаки выловили возле Курильского острова Итуруп гигантского тунца весом в 284 кг. По данным журналистов, продать такую рыбу можно за сумму, превышающую $1 млн, а появилась у берегов России она из-за изменений климата.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.

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