Юный российский рыбак поймал сома-гиганта

Подросток из Санкт-Петербурга по имени Филипп выловил из реки Волхов огромного сома, длина которого составила 223 см, а вес — около 80 кг. Об этом сообщает Telegram-канал «ЗвероПятница».

По его информации, пойманного «гиганта» тащили на берег около 30 минут, затем его измерили, сфотографировали и отпустили обратно в воду.

Этот же юный рыбак вместе с напарником установил предыдущий рекорд на Волхове. Тогда они выловили 210-сантиметрового сома.

В мае в Австралии три брата поймали тунца весом 107 кг. Братья Майкл, Питер и Андреас Саллум в штате Виктория выловили на яхте огромного австралийского тунца. На «борьбу» с ним ушло два часа.

В октябре 2025 года Telegram-канал Amur Mash сообщил, что российские рыбаки выловили возле Курильского острова Итуруп гигантского тунца весом в 284 кг. По данным журналистов, продать такую рыбу можно за сумму, превышающую $1 млн, а появилась у берегов России она из-за изменений климата.

Ранее в Индии рыбак стал миллионером, поймав стаю редких рыб.