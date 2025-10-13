Российские рыбаки поймали гигантского тунца весом в 284 кг

Российские рыбаки выловили возле Курильского острова Итуруп гигантского тунца весом в 284 кг. Подробности сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным журналистов, продать такую рыбу можно за сумму, превышающую $1 млн, а появилась у берегов России она из-за изменений климата. Отмечается, что тунца активно закупают местные рестораны.

В сентябре министерство экологии сообщило, что рыбаки Сахалина стали чаще вылавливать экзотических рыб, включая рыбу-фугу. В ведомстве напомнили, что она опасна для людей из-за яда тетродотоксина, содержащегося в ее организме. Появление этих рыб в регионе также связывают с изменением климата.

В том же месяце руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что стоимость красной рыбы и икры в России снижается. По его словам, вылов лососевых с начала 2025 года превысил 310 тыс. тонн.

Ранее россиянам дали советы, как выбрать качественную замороженную рыбу.