Три брата выловили 107-килограммового тунца, но не смогли его продать

В Австралии три брата поймали тунца стоимостью $70 тыс. и съели его
В Австралии три брата поймали тунца весом 107 килограммов. Об этом сообщает Nine News.

Братья Майкл, Питер и Андреас Саллум в штате Виктория выловили на яхте огромного австралийского тунца. На «борьбу» с ним ушло два часа. Стоимость такого улова могла составить около $73 тыс. (3,8 млн рублей), так как это одна из самых ценных рыб в мире. Поскольку в Австралии рыбакам-любителям запрещено продавать улов, братья съели рыбу сами, а часть раздали близким.

Рыбаки опубликовали фото с выловленным тунцом. Огромную рыбину подняли за хвост и подвесили. Ее длина оказалась сопоставима с ростом человека.

30 марта в США мужчина поймал меч-рыбу весом 218 кг, ставшую рекордным уловом во Флориде. Рыбаки накормили людей своей добычей. В итоге свежей меч-рыбой угостились около 50–70 человек, а сами участники рыбалки оставили себе лишь небольшую часть улова.

Ранее в Индии рыбаки поймали две редкие рыбы и заработали $3800.

 
