На Украине демонтируют памятник советскому военачальнику

Власти украинского Днепра (российское название — Днепропетровск) решили демонтировать памятник советскому генералу Василию Маргелову. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По его данным, решение принял городской исполнительный комитет, после чего соответствующий указ подписал мэр города Борис Филатов.

Маргелов родился в Екатеринославе — нынешнем Днепре. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Украины и стран Европы, а в 1944 году получил звание Героя Советского Союза.

После войны Маргелов более 20 лет (с перерывом) возглавлял Воздушно-десантные войска СССР. Под его руководством ВДВ были преобразованы в одно из наиболее боеспособных подразделений советской армии.

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве на месте снесенного памятника Владимиру Ленину должен появиться памятник гетману Ивану Мазепе. По мнению депутата Госдумы от Республики Крым Михаила Шеремета, это говорит о том, что в украинском обществе продолжает формироваться «культ предательства».

Ранее власти Одессы назвала убрать мурал с Цоем и русскоязычные надписи.