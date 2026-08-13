Арестован бывший мэр Кизляра

Бывший мэр Кизляра Шувалов арестован по делу о превышении полномочий

Бывший мэр города Кизляр в Дагестане Александр Шувалов, который подозревается в превышении должностных полномочий, арестован. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах региона.

«Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов», — сказал источник.

В июле в Дагестане суд арестовал бывшего главу Каспийска по делу о получении взятки. По версии следствия, с апреля по май 2023 года чиновник в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города, получил местного предпринимателя взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн руб.

До этого суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова по делу о получении взяток.

Ранее сообщалось, что создатель антидронового комплекса «Оберег» может на долгие годы отправиться в тюрьму.