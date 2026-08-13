Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Арестован бывший мэр Кизляра

Бывший мэр Кизляра Шувалов арестован по делу о превышении полномочий
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывший мэр города Кизляр в Дагестане Александр Шувалов, который подозревается в превышении должностных полномочий, арестован. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах региона.

«Судом по делу о превышении должностных полномочий арестован экс-мэр Кизляра Александр Шувалов», — сказал источник.

В июле в Дагестане суд арестовал бывшего главу Каспийска по делу о получении взятки. По версии следствия, с апреля по май 2023 года чиновник в сговоре с начальником отдела муниципального контроля администрации города, получил местного предпринимателя взятку в виде пяти квартир общей рыночной стоимостью более 18 млн руб.

До этого суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (НИИ) Минобороны Андрея Протасова по делу о получении взяток.

Ранее сообщалось, что создатель антидронового комплекса «Оберег» может на долгие годы отправиться в тюрьму.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
На что обратить внимание в договоре на платное обучение, чтобы не остаться без денег и диплома? Отвечает юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!