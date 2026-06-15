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Армия

Создатель антидронового комплекса «Оберег» может на долгие годы отправиться в тюрьму

«Ъ»: прокуратура хочет приговорить к 13 годам создателя антидронового комплекса
Shutterstock

Прокуратура потребовала приговорить к 13 годам лишения свободы экс-начальника сужбы НИИ-1 ФСБ России подполковника Сергея Ефимова. Об этом сообщает газета https://www.kommersant.ru/ («Ъ»).

Следствие считает, что при разработке прототипа комплекса подавления беспилотников «Оберег» Ефимов и бухгалтер Марина Халандач, умышленно завысив цены на комплектующие, похитили 12 млн рублей. Гособвинение попросило суд признать обоих подсудимых виновными и назначить Ефимову 13 лет лишения свободы со штрафом в 2 млн рублей, лишив его воинского звания, Марине Халандач — 9 лет колонии и 2 млн руб. штрафа. Кроме того, прокурор предложил удовлетворить иск НИИ, обязав подсудимых солидарно возместить нанесенный ущерб в размере 12 млн руб.

Ефимов и Халандач своей вины не признали и настаивают на оправдании.

1 июня стало известно, что Басманный районный суд Москвы назначил бывшему генеральному директору ООО «Радиоавтоматика» Владимиру Иванову наказание в виде восьми лет лишения свободы за хищение средств в особо крупном размере.

Ранее в Самарской области выявили хищение более 100 млн при закупках медоборудования.

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