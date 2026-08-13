Военные ВС РФ уничтожили фуру ВСУ с дронами для запуска по территории России

Командир «Тэк»: расчет FPV-дронов уничтожил фуру ВСУ для запуска БПЛА по России

Российские операторы FPV-дронов уничтожили украинскую фуру для запуска БПЛА по территории России. Об этом ТАСС рассказал командир отделения оптоволоконных дронов взвода FPV четвертой бригады Южной группировки войск с позывным «Тэк».

По словам российских военных, ВСУ используют фуру, прицеп которой имеет боковое открытие, в качестве мобильной установки для запуска БПЛА. Внутри прицепа установлены катапульты.

«Противник часто выкладывал на своих ресурсах, что они используют фуры для нанесения ударов по мирным жителям в России и для выполнения своих задач», — поделился «Тэк».

Военный предположил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут располагать большим количеством таких установок.

11 августа украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль (фуру) в непосредственной близости от российско-белорусской границы. Инцидент привел к временной приостановке работы одного из ключевых пунктов пропуска на этом направлении.

В результате атаки пострадавших нет, однако в качестве меры безопасности движение через МАПП «Селищи» (Гомельская область, Беларусь), расположенный вблизи трассы М-10, закрыто до особого распоряжения.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с врио главы Шебекинского округа.