«Пока работала ПВО, отдыхающие запускали фейерверк». Что известно об атаке ВСУ на Кубань

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке. В Новороссийске обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, погиб восьмилетний ребенок. В поселке Волна в результате атаки скончался мужчина. По словам местных жителей, атака стала «самой массированной за все время СВО» — при этом отдыхающие продолжали гулять по набережной и даже запускали салюты.

Краснодарский край в ночь на 12 августа подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, под удар попали гражданские объекты и дома в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Новороссийске: там обломки БПЛА упали на 21 жилой дом , в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. В результате атаки погиб восьмилетний ребенок, еще восемь человек, среди которых один несовершеннолетний, получили ранения и были госпитализированы. По словам мэра города Андрея Кравченко, в одном из жилых домов Восточного района обломки дрона пробили крышу, пострадали женщина и шестилетний ребенок.

«Оба находятся в тяжелом состоянии, оперативно доставлены в городскую больницу», — сообщил Кравченко.

В городе создали пункты временного размещения на базе двух школ, по состоянию на 08:04 мск в них находились около 90 эвакуированных жителей. На местах начали работать оперативные и специальные службы. Власти также сообщили, что муниципальная комиссия приступит к оценке ущерба.

«Людей приходилось выгонять пинками»

Первые предупреждения об атаке на Новороссийск начали поступать еще вечером 11 августа. Как пишет Telegram-канал «ЧП Новороссийск», около 22:00 мск в городе зазвучала сирена, была объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за высокой степени угрозы временно перекрыли движение между Новороссийском и Геленджиком по Сухумскому шоссе.

После полуночи ситуация обострилась. В 00:14 мэр Кравченко предупредил жителей об угрозе ракетной атаки.

«Было ощущение, что просто перерывов нету, летело все. И ракеты были, и дроны электрические, и обычные эти «мопеды», которые тарахтят, и бесшумные — все», — рассказал «Газете.Ru» житель Новороссийска Сергей.

Позднее сигнал ракетной опасности отменили, однако атака продолжилась с применением беспилотников. Власти также объявили угрозу со стороны моря в связи с возможной атакой безэкипажных катеров.

«Было очень громко, это самая массированная атака была за все время СВО», — поделился Сергей.

Жители Новороссийска сообщали о продолжительной работе ПВО и звуках взрывов. Около четырех часов утра горожане также жаловались на сильный запах гари.

При этом пока над Новороссийском работала ПВО, многие отдыхающие продолжали прогуливаться по набережной, несмотря на предупреждения об опасности.

«Гуляли, катались на самокатах. Во время атаки людей приходилось выгонять почти пинками. Некоторые чуть ли не в драку лезут, не хотят уходить. Не понимают, что может прилететь, — и все, тебя не будет!» — рассказал «Газете.Ru» Сергей.

Он добавил, что множество жителей выглядывали из окон, смотрели, на взрывы над бухтой. «Сидят у окон, смотрят, как в кинотеатре, — как будто это просто захватывающее зрелище», — сказал мужчина.

А в селе Кабардинка, расположенном в 21 км от Новороссийска, во время атаки отдыхающие устроили салют.

«Пока над Новороссийском работали системы ПВО и объявлялись угрозы, отдыхающие на набережной запускали фейерверк», — пишет KubanPress.

Погибший в Темрюкском районе и пострадавшие в Анапе и Геленджике

В других пострадавших районах Кубани также не обошлось без жертв и пострадавших. В поселке Волна Темрюкского района обломки беспилотника упали во дворе частного дома, один человек получил ранения. Врачи пытались его спасти, однако мужчина скончался , сообщил губернатор Кондратьев.

В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом. Пострадали два человека . Медицинскую помощь им оказали на месте, госпитализация не потребовалась.

В Геленджике повреждения получили три частных дома. Там также были ранены два человека , их доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Краснодарского края взяла ситуацию под контроль и открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате атаки.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на 12 августа дежурные средства ПВО отразили атаку 502 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем.