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Армия

В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Мэр Кравченко: режим ЧС ввели в Новороссийске после атаки БПЛА
Valentyn Ogirenko/Reuters

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в «Максе».

«В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

По информации главы города, для оперативного устранения последствий атаки развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Ведется обследование территорий на наличие фрагментов БПЛА, рабочие группы обходят дома.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. Под удар сотен дронов попали дома и гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки беспилотников упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. По его словам, в результате налета в Новороссийске получил несовместимые с жизнью травмы восьмилетний ребенок, еще восемь человек, в числе которых один ребенок, получили ранения. Пострадавших госпитализировали. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома — мужчину спасти не удалось.

Ранее безэкипажные катера атаковали Новороссийск.

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