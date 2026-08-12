В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки ВСУ

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко в «Максе».

«В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации», — написал он.

По информации главы города, для оперативного устранения последствий атаки развернут штаб, координирующий работу всех оперативных служб. Ведется обследование территорий на наличие фрагментов БПЛА, рабочие группы обходят дома.

В ночь на 12 августа Краснодарский край подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины. Под удар сотен дронов попали дома и гражданские объекты в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал, что обломки беспилотников упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия. По его словам, в результате налета в Новороссийске получил несовместимые с жизнью травмы восьмилетний ребенок, еще восемь человек, в числе которых один ребенок, получили ранения. Пострадавших госпитализировали. В поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА упали во дворе частного дома — мужчину спасти не удалось.

Ранее безэкипажные катера атаковали Новороссийск.