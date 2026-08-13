БелТА: обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной провели в Белоруссии

В Белоруссии провели обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом пишет госагентство «БелТА».

«В Россию проследовали восемь человек, в Украину — семеро. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе», — сказано в материале.

Как уточняется среди участников обмена есть пенсионеры и люди с инвалидностью.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 224 фамилий украинских пленных, предлагаемых Киеву к обмену. Омбудсмен обратилась к родным и близким российских пленных, пообещав, что Россия сделает все возможное для их возвращения домой.

До этого Лантратова заявила, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных.

Ранее Лантратова опубликовала список бойцов ВСУ, которых Россия готова обменять.