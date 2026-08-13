Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

В Белоруссии провели обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной

БелТА: обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной провели в Белоруссии
Алексей Куденко/РИА Новости

В Белоруссии провели обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной. Об этом пишет госагентство «БелТА».

«В Россию проследовали восемь человек, в Украину — семеро. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе», — сказано в материале.

Как уточняется среди участников обмена есть пенсионеры и люди с инвалидностью.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 224 фамилий украинских пленных, предлагаемых Киеву к обмену. Омбудсмен обратилась к родным и близким российских пленных, пообещав, что Россия сделает все возможное для их возвращения домой.

До этого Лантратова заявила, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных.

Ранее Лантратова опубликовала список бойцов ВСУ, которых Россия готова обменять.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!