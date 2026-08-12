Лантратова опубликовала список из 224 украинских пленных, готовых к обмену

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список из 224 фамилий украинских пленных, предлагаемых Киеву к обмену. Об этом она сообщила в своем аккаунте в «Макс».

«Мы готовы к самым разным вариантам обмена, наша цель — освободить наших ребят, оказавшихся в плену. Мы публикуем список украинских граждан, которых готовы отдать за наших», — написала она.

Омбудсмен обратилась к родным и близким российских пленных, пообещав, что Россия сделает все возможное для их возвращения домой.

До этого Лантратова заявила, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных.

Она также заявила, что в ходе российско-украинских обменов стороны передают друг другу равное количество военнопленных. Комментируя высказывания о неравноценности обменов, омбудсмен подчеркнула, что с момента ее назначения на должность 550 российских военнопленных были обменяны на такое же количество украинских.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину во лжи о «бешеных» потерях российских войск.