Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова опубликовала список военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Москва готова передать в рамках обмена. Об этом омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Лантратова уточнила, что большинство украинских военнослужащих из списка находятся на территории России еще с 2022 года.

«Мы готовы передать их в любое время, <...> чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой, к своим семьям и детям», — написала омбудсмен.

Она напомнила, что накануне был опубликован список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Сегодняшний — идет в дополнение к предыдущему, подчеркнула Лантратова.

До этого Лантратова заявила, что Украина зачастую отказывается от предложений России по обменам, не желает забирать своих и не спешит возвращать российских пленных.

Она также сообщила, что в ходе российско-украинских обменов стороны передают друг другу равное количество военнопленных. Комментируя высказывания о неравноценности обменов, омбудсмен подчеркнула, что с момента ее назначения на должность 550 российских военнопленных были обменяны на такое же количество украинских.

Ранее в МИД РФ обвинили Украину во лжи о «бешеных» потерях российских войск.