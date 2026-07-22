Лантратова ответила на высказывания о неравном обмене военнопленных

В ходе российско-украинских обменов стороны передают друг другу равное количество военнопленных. Об этом ТАСС заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Комментируя высказывания о неравноценности обменов, омбудсмен уточнила, что с момента ее назначения на должность 550 российских военнопленных были обменяны на такое же количество украинских. Лантратова отметила, что в обмене военнопленными ключевую роль играют Минобороны РФ и профильные спецслужбы при участии института уполномоченного по правам человека. Обмен гражданского населения в первую очередь является задачей институтов омбудсменов.

21 июля Лантратова заявила, что российский и украинский омбудсмены могут общаться друг с другом почти каждый день.

В этот же день уполномоченный по правам человека в РФ сообщила, что новый «очень важный» обмен пленными между Россией и Украиной может состояться в ближайшее время.

Ранее Лантратова сообщила хорошие новости о похищенных ВСУ курянах.