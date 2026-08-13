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Общество

В Москве мужчина трогал девушку в метро и получил 14 суток ареста

В Москве арестовали мужчину за приставания к девушке в метро
Суды общей юрисдикции города Москвы

В Москве суд наказал молодого человека, который приставал к девушке в метро. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Инцидент произошел на станции метро «Белорусская». Находясь на эскалаторе, он приставал к пассажирке и трогал ее против ее воли. Такой поступок суд охарактеризовал как «высшую степень бесстыдства и непристойности».

Молодого человека отправили под административный арест на 14 суток.

До этого подобный случай произошел на станции «Рижская». Мужчина подходил к несовершеннолетней слишком близко, а, когда она попросила его прекратить, стал преследовать.

Пассажира задержали. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов он заявил, что девушка ему понравилась, поэтому таким образом он хотел с ней познакомиться.
В результате суд отправил его под арест за хулиганство на 15 суток.

Другого мужчину, 29-летнего мигранта, заподозрили в домогательствах в отношении девочки в метро Петербурга. Его задержали.

Ранее сообщалось, что москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки.

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