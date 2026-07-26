Москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки

Суд в Москве арестовал мужчину на 10 суток за нацистскую татуировку

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на 10 суток 22-летнего мужчину за демонстрацию нацистской символики в метро. Постановление опубликовано на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

По материалам дела, 15 июля сотрудники полиции заметили у молодого человека на правой стороне шеи татуировку в виде человеческого черепа с костями. Этот символ использовался воинскими формированиями Третьего рейха во время Второй мировой войны. Пассажир находился в вагоне электропоезда на станции «Третьяковская».

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста.

До этого Архангельской области суд оштрафовал повара исправительной колонии за демонстрацию нацистской символики. На его спине была татуировка с надписью «Jedem das seine» («Каждому свое») — лозунг, размещенный на воротах концлагеря «Бухенвальд». Суд оштрафовал мужчину на 1 тыс. рублей.

Ранее москвич сделал татуировку с коловратом и получил штраф.