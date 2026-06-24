Мужчина приставал к девочке-подростку в московском метро

В Москве мужчину арестовали на 15 суток за приставания к несовершеннолетней в метро, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 27 апреля на станции «Рижская». Взрослый подошел к девочке-подростку слишком близко, нарушал личное пространство и преследовал ее, несмотря на просьбы прекратить.

В материалах суда указано, что пассажир вел себя вызывающе. На заседании он пояснил, что девушка ему понравилась и он хотел с ней познакомиться. Суд признал его поведение хулиганским и отправил в спецприемник.

До этого в Петербурге врач совращал девочку во время приема. Предварительно, все произошло в период с декабря 2023 года по август 2024 года. Мужчина, находясь в кабинете частной клиники на улице Победы, неоднократно совершал развратные действия в отношении школьницы. Позже стало известно, что речь идет о 50-летнем владельце частной клиники.

Ранее в Тюмени задержали мужчину, домогавшегося школьницу в лифте.