В метро Петербурга мигрант домогался 14-летней девочки

В Петербурге мигранта заподозрили в домогательствах по отношению к ребенку в метро
В Петербурге 29-летнего мигранта заподозрили в домогательствах 14-летней девочки в метро. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент произошел на перегоне между станциями «Гостиный двор» и «Маяковская». Мужчина совершил преступление в отношении ребенка — он домогался девочки в толпе.

Полицейские задержали подозреваемого на станции метро «Маяковская». Мать 14-летней пострадавшей обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях, совершенных в отношении ее дочери.

Подозреваемым оказался 29-летний мигрант. После задержания его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 132 УК РФ.

Ранее россиянка пожаловалась на домогательства мужчины в автобусе.

