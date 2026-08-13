В Хабаровске закрыли аэропорт из-за размокшей грунтовой взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Нелькана в Хабаровском крае из-за размокшей грунтовой взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает Telegram-канал «Хабаровские авиалинии».

«Аэропорт Нелькана закрыт с 09.00 до 18.00 (по местному времени — прим. «Газета.Ru») для приема и отправления воздушных судов. Причина — размокание грунтовой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении.

В связи с этим ряд рейсов перенесен на 14 августа.

В начале августа этого года в Норильске грузовой Boeing 737 выкатился за пределы ВПП. Как сообщала тогда Западно-Сибирская транспортная прокуратура, речь идет о воздушном судне, которое прилетело из Москвы. Самолет выкатился за пределы ВПП после посадки. При этом никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента.

В прошлом феврале в аэропорту Диксон, расположенном за Полярным кругом на одноименном острове в Карском море, самолет Ан-72 с 52 пассажирами и членами экипажа тоже выкатился за пределы ВПП. Борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из города Игарка.

Ранее россияне пожаловались, что летели из Иркутска в грузовом самолете вместо пассажирского.