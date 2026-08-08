Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске

В Норильске грузовой Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает в Telegram-канале Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В ведомстве заявили, что речь идет о воздушном судне, которое прилетело из Москвы. Самолет выкатился за пределы ВПП после посадки. При этом никто не пострадал. Новосибирская транспортная прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства инцидента.

В прошлом феврале в аэропорту Диксон, расположенном за Полярным кругом на одноименном острове в Карском море, самолет Ан-72 с 52 пассажирами и членами экипажа тоже выкатился за пределы ВПП. Борт выполнял нерегулярный чартерный рейс из города Игарка.

В том же месяце в Казани самолет А320 со 158 пассажирами и членами экипажа выкатился за пределы рулежной дорожки. Это произошло на рейсе №1193 из Казани в Москву. При этом никто не пострадал, самолет также не был поврежден. Пассажиров лайнера высадили и доставили в пункт назначения на резервном воздушном судне.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.