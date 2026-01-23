Размер шрифта
Общество

Российская авиакомпания перевезла клиентов на грузовом самолете вместо пассажирского

Прокуратура проверяет сообщения о перевозке пассажиров в грузовом самолете
Telegram-канал Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажиры российской авиакомпании «ИрАэро» пожаловались в прокуратуру на то, что летели из Иркутска до поселка Мама в грузовом самолете вместо пассажирского. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел 22 января. Тогда пассажиров авиакомпании не предупредили, что произошла замена судна и вместо пассажирского самолета им предоставили грузовой. На видео, которое опубликовало ведомство, видно, что пассажиры сидят вдоль стен, а по центру салона закреплен груз.

Накануне в Магадане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего аэропорт временно закрыли.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, воздушное судно готовилось к вылету по маршруту Магадан — Москва, однако из-за технической неисправности экипаж прервал разгон и отказался от взлета. На борту находились 335 пассажиров. Никто из них, как и члены экипажа, не пострадал.

Ранее в небе над легендарной «Зоной 51» заметили таинственный летающий объект.

