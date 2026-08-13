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Общество

Школьник ушел под воду во время тренировки по гребле в Краснодаре

В Краснодаре школьник ушел под воду во время тренировки по гребле
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре 14-летний мальчик не выжил во время тренировки. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар Телетайп».

Инцидент произошел во время тренировки по гребле. В какой-то момент школьник ушел под воду, спасти его не удалось.

До этого в Красноярском крае 16-летний юноша пытался переплыть часть озера Тундра на спор вместе с подругой и ушел под воду. Во время заплыва по водоему молодой человек не справился с нагрузкой и пошел на дно, в результате спасти его не удалось. На место происшествия для установления деталей и обстоятельств случившегося прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Похожий случай произошел в Петербурге на озере Гореловское. 16-летний подросток ушел под воду, прыгнув в озеро с сапборда. Сотрудники экстренных служб обнаружили подростка на глубине полутора метров в 15 метрах от берега.

Ранее сообщалось, что на Сахалине два человека ушли под воду на озере.

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