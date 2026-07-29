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Общество

В Норильске подросток пытался переплыть водоем на спор и ушел под воду

В Красноярском крае подросток ушел под воду, переплывая озеро с подругой
Afanasiev Andrii/Shutterstock/FOTODOM

В Норильске подросток пытался переплыть озеро Тундра на спор и ушел под воду, спасти юношу не удалось. Об этом сообщает УМВД Красноярского края.

16-летний юноша вместе с подругой решили переплыть часть озера наперегонки. Во время заплыва молодой человек не справился с нагрузкой и ушел под воду. Спасти его не удалось.

На месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС и спасатели. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого похожий случай произошел в Петербурге на озере Гореловское. 16-летний подросток ушел под воду, прыгнув в озеро с сапборда. Сотрудники экстренных служб обнаружили подростка на глубине полутора метров в 15 метрах от берега. Он не выжил. 20 июля в Волгограде 10-летний ребенок ушел под воду на глазах у родителей. Ребенок зашел в воду с разрешения родителей, но заплыл далеко и начал звать на помощь. Окружающие попытались его вытащить, но не смогли, после чего вызвали спасателей.

Ранее мужчина пошел купаться во время шторма в Сочи и не выжил.

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