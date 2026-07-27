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Подросткок прыгнул в озеро с сапборда в Петербурге и не выжил

В Петербурге подросток прыгнул с сапборда в озеро и не выжил
sergua/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 16-летний подросток ушел под воду, прыгнув в озеро с сапборда. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел на Гореловском озере. По словам очевидцев, юноша спрыгнул с сапборда приблизительно на расстоянии десяти метров от берега. После этого вынырнуть он уже не смог.

Сотрудники экстренных служб обнаружили подростка на глубине полутора метров в 15 метрах от берега. Он не выжил.

До этого мужчина пошел купаться во время шторма в Сочи и не выжил. В результате мужчину искали спасатели и водолазы. В результате его обнаружили на дне в 130 метрах от береговой полосы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае автомобиль затонул вместе с находившейся внутри женщиной.

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