На Сахалине два человека ушли под воду на озере

На Сахалине мужчина и женщина ушли под воду на озере

На Сахалине мужчина и женщина ушли под воду на озере и не выжили. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на озере Хвалисенское Корсаковского района. Два человека не выжили, уйдя под воду — женщину без признаков жизни вытащили на берег очевидцы. Для поисков мужчины не место прибыли спасатели, которые в течение двух дней обнаружили его на глубине трех метров в 150 метрах от берега.

До этого в Подмосковье ребенок побежал за мячом, упавшим в пруд, и ушел под воду. Спасти его не удалось. Отмечается, что пруд не был оборудован для купания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, назначено проведения ряда экспертиз.

Ранее сообщалось, что подросток прыгнул в озеро с сапборда в Петербурге и не выжил.