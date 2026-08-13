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Общество

Во Владивостоке подожгли здание военкомата

Во Владивостоке мужчина поджег районный военкомат
Shutterstock/Al.geba

Во Владивостоке произошел поджог военкомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Дальневосточные Ведомости».

По имеющейся информации, мужчина устроил пожар в здании военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов на улице Уборевича.

Поджигатель был задержан. Полиция проводит его допрос прямо на улице.

Прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание.

Сейчас на место происшествия прибыл вице-мэр Дмитрий Свитайло.

5 августа сообщалось, что в Калужской области задержали россиянина, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджечь здание военного комиссариата.

2 июля военный суд приговорил 20-летнего студента одного из средних специальных учебных заведений Алтайского края по делу о государственной измене и попытке поджога военкомата к 17 годам лишения свободы.

31 марта стало известно, что в Тюмени мать и дочь подожгли военкомат.

Ранее появилось видео задержания россиян, причастных к поджогам.

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