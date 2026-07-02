На Алтае студента осудили на 17 лет за попытку поджога военкомата и госизмену

Второй Восточный окружной военный суд приговорил 20-летнего студента одного из средних специальных учебных заведений Алтайского края по делу о государственной измене и покушении на террористический акт в Барнауле. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

Следствие установило, что молодой человек вступил в контакт с представителем украинского военизированного объединения, признанного Верховным судом России террористической организацией. Он сообщил о готовности содействовать деятельности этой структуры на территории Барнаула, а также направил текстовые и видеосообщения, в которых подтвердил намерение выехать на Украину для участия в боевых действиях против России.

По информации ФСБ, по указанию куратора студент наносил на здания в Барнауле антиправительственные надписи, собирал сведения об интересовавших заказчика объектах, включая информацию о российских военнослужащих. Кроме того, он попытался поджечь один из военных комиссариатов Алтайского края с помощью зажигательной смеси с целью дестабилизации деятельности органов власти.

В ведомстве сообщили, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого непосредственно возле здания военного комиссариата во время попытки преступления.

В итоге молодого человека признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы. По данным ведомства, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима, при этом первые три года проведет в тюрьме.

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