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Общество

Россиянина задержали по подозрению в подготовке к поджогу военкомата по заданию Киева

ФСБ РФ задержала в Калужской области мужчину, планировавшего поджечь военкомат
РИА Новости

В Калужской области задержали россиянина, планировавшего по заданию украинских спецслужб поджечь здание военного комиссариата. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ ) РФ.

По информации ведомства, под стражей оказался молодой мужчина 2004 года рождения. Было установлено, что задержанный по собственной инициативе начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ). Выполняя задания от кураторов, он нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей российских органов власти.

Впоследствии украинская спецслужба предложила гражданину РФ поджечь военкомат. После задержания злоумышленника силовики провели у него обыск, изъяв канистры с зажигательной смесью и средства связи. Устройства содержали переписку мужчины с кураторами из СБУ.

На этом фоне в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ. Его обвинили в приготовлении к совершению теракта.

«Задержанный дает признательные показания», — подчеркнули в ФСБ.

30 июля двух подростков из Череповца приговорили к шести и семи годам лишения свободы за поджог вышки сотовой связи. Преступление совершили юноши 2008 и 2011 годов рождения. Они действовали по заданию украинского куратора, пообещавшего им денежное вознаграждение.

Ранее в Санкт-Петербурге пенсионерку осудили за попытку поджечь полицейскую машину.

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