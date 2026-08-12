Украина рискует прекратить существование как государство из-за нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ударов российской армии. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Все это делает ее (Украину — прим. ред.) неуправляемой. Превращает в груду руин», — сказал он.

Макгрегор подчеркнул, что на Украине процветает коррупция в масштабах, которые сложно представить, и на этом фоне некоторые европейские страны меняют позицию и прекращают поддержку Киеву. Он напомнил, что Польша уже отказалась продолжать оказывать помощь Украине. Экс-советник добавил, что сейчас все карты в руках у России, которая может начать решительно действовать, когда сочтет нужным.

До этого американский политолог Гарланд Никсон заявил, что события на Украине иллюстрируют, к чему приводит курс на сближение с НАТО. Он назвал жизнь в государстве, контролируемом альянсом, адом, а Киев — «игольницей» для российских ракет.

В ночь на 11 августа российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК и транспортно-логистическим объектам в Киеве и Запорожье. Среди пораженных целей — терминал «Новой почты», складской комплекс с тысячами FPV-дронов и комбинат «Запорожсталь». Украинская сторона сообщила об ударах ракетами «Циркон» и «Искандер», а также 120 БПЛА, попадания зафиксированы на 21 объекте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский обратился к украинцам с неутешительным призывом.