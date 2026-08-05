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Политика

В США назвали «адом» жизнь на Украине

Политолог Никсон назвал жизнь на Украине адом из-за курса на сближение с НАТО
Valentyn Ogirenko/Reuters

Последние события на Украине, в том числе ситуация с морскими портами и массированные удары по военным целям в Киеве, ярко иллюстрируют, к чему приводит курс на тесное сближение с НАТО. Об этом американский политолог Гарланд Никсон написал на своей странице в социальной сети X.

«Жизнь в государстве, контролируемом НАТО, — это ад», — написал он.

По словам Никсона, Киев стал «игольницей» для российских ракет.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев готовиться к очень тяжелой зиме. Он отметил, что ее тяжесть будет зависеть от западных партнеров и от самой Украины.

В ночь на 5 августа российские военные нанесли один из самых масштабных ударов по логистике Вооруженных сил Украины за последнее время. В Минобороны РФ заявили об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украинская сторона признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мендель нашла виновного в «ужасном» состоянии Украины.

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