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Общество

Беременность может стать препятствием для въезда в США

Юрист Инграм: беременным могут отказать во въезде в США из-за родильного туризма
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Беременных иностранок могут не пустить в США, если власти заподозрят, что цель их поездки — рождение ребенка ради получения гражданства. Об этом РИА Новости заявил управляющий партнер калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм.

По словам адвоката, сотрудники погранслужбы имеют право отказать во въезде, если посчитают, что заявленная цель визита не соответствует реальным намерениям.

«Например, въезд по гостевой визе с имеющейся задумкой родить и получить социальные льготы», — сказал Инграм.

Он подчеркнул, что сама по себе беременность не является основанием для отказа, однако сокрытие истинных целей поездки может быть расценено как нарушение.

До этого New York Post писал, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о борьбе с родильным туризмом. Президент США заявил, что иностранцы годами злоупотребляли 14-й поправкой к конституции, гарантирующей гражданство рожденным в стране, и назвал это «большим бизнесом», которому намерен положить конец.

В свою очередь, президент России Владимир Путин призвал популяризировать родительство и сделать его «модным» в обществе. Он отметил, что россияне должны понимать ценность счастья материнства и отцовства. Для этого он призвал деятелей культуры делать все, чтобы пропагандировать рождение детей через фильмы, книги и прочие проекты.

Ранее посол Аргентины заявил о сохранении спроса на «родильный туризм» из РФ.

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