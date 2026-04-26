Посол Аргентины заявил о сохранении спроса на «родильный туризм» из РФ

Россиянки по-прежнему приезжают рожать в Аргентину, однако их число сократилось. Об этом сообщил посол страны в России Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.

«Их число уменьшилось, возможно, в связи с новыми правилами, поскольку раньше было проще получить гражданство Аргентины», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, несмотря на ужесточение миграционного законодательства, некоторые россиянки все равно выбирают для родов Аргентину. Посол считает одной из причин такого выбора хорошую медицину в стране.

С мая 2025 года в аргентинское миграционное законодательство были внесены изменения. С этого времени иностранные граждане не могут подавать заявление на получение гражданства Аргентины сразу после рождения ребенка или заключения брака с аргентинцем. Теперь необходимо непрерывно прожить в стране как минимум два года.

До этого момента в Аргентине действовал принцип Jus soli («право почвы»), согласно которому ребенок, родившийся на территории страны автоматически получал гражданство. Это была одна из причин интереса беременных россиянок к «родильному туризму» в Аргентину. Паспорт этой страны разрешает безвизовый доступ примерно в 170 государств, включая страны ЕС, Великобританию и Японию.

Ранее в России зафиксирован резкий всплеск интереса к «соло-материнству».

 
