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Общество

На Украине изъяли крупнейшую с 2022 года партию кокаина

СБУ изъяла на Украине партию кокаина стоимостью $1,5 млн
USBPChiefMIP/Twitter

Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла крупнейшую с 2022 года партию кокаина стоимостью $1,5 млн. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Изъята крупнейшая (с 2022 года. — «Газета.Ru») партия кокаина стоимостью около 70 миллионов гривен (более $1,56 млн, более 129 млн рублей)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что кокаин поставляла международная группировка, ее членов задержали в Киевской, Днепропетровской и Львовской областях. В поставках наркотиков участвовали также три гражданина Испании. Во время задержания у группировки изъяли более 10 кг наркотиков.

В июле президент Украины Владимир Зеленский опроверг слухи об употреблении кокаина со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Весной бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель прокомментировала слухи о том, что у президента Украины есть проблемы с наркотиками. Она подчеркнула, что никогда не видела, чтобы он употреблял запрещенные вещества. Однако, по ее словам, «люди, которые знают Зеленского 20-25 лет, говорят, что он употребляет кокаин». Мендель также указала на странности в его поведении. Так, перед интервью украинский лидер уходил в уборную примерно на 15 минут и возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией, вспомнила она.

Ранее в Румынии изъяли партию кокаина с портретом Зеленского.

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