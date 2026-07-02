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Политика

Кокаин с портретом Зеленского нашли в Румынии

В Румынии изъяли партию кокаина с портретом Зеленского
Romanian Border Police

В Румынии изъяли партию кокаина с портретом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила пресс-служба Национального таможенного управления страны.

Судно, перевозившее зерно, пришло из Одесской области. Румынские таможенники обнаружили на нем 75 килограммов кокаина. На каждом из 15 брикетов была размещена фотография Владимира Зеленского.

В начале мая бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у него. Она заявила, что перед интервью украинский лидер уходил в уборную примерно на 15 минут и возвращался «другим человеком» — бодрым и заряженным энергией. При этом она уточнила, что лично не наблюдала, как он употребляет запрещенные вещества.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя слухи о наркотической зависимости президента Украины Владимира Зеленского, отметил, что «дыма без огня не бывает».

Ранее Медведев назвал Зеленского «больным наркоманом» с распадающейся личностью.

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