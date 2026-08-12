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Общество

Легкий самолет разбился под Самарой

МЧС: легкий транспортный самолет упал в поселке Новая жизнь Самарской области
РИА «Новости»

Легкий транспортный самолет рухнул в Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали. Самолет упал в районе населенного пункта Новая Жизнь муниципального района Кошкинский. Что могло стать причиной падения транспортника — не уточняется.

На днях в городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Авиакатастрофа произошла утром недалеко от местного аэропорта, примерно в 105 км к югу от города Канзас-Сити. Воздушное судно после вылета резко сменило курс, а потом рухнуло около шоссе. На борту были 11 парашютистов и пилот — никто из них не выжил.

14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам.

Ранее в Хакасии разбился паралет с людьми.

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