В США разбился самолет с парашютистами, погибли все

В городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал передает, что авиакатастрофа произошла утром в воскресенье недалеко от местного аэропорта, примерно в 105 км к югу от города Канзас-Сити. Воздушное судно после вылета резко сменило курс, а потом рухнуло около шоссе. Погибли все находившиеся на борту — 11 парашютистов и пилот.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD. При этом погибли шесть человек, среди них был 32-летний американский певец, продюсер и комик Oliver Tree, известный по песням «Life Goes On» и «Miss You».

Ранее композитор Сапожников погиб в ДТП вместе с женой-музыковедом.