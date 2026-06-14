Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В США разбился самолет с парашютистами, погибли все

В США после взлета потерпел крушение самолет с парашютистами, погибли 12 человек
РИА Новости

В городе Батлер на Среднем Западе США упал самолет с парашютистами. Об этом сообщает Fox News.

Телеканал передает, что авиакатастрофа произошла утром в воскресенье недалеко от местного аэропорта, примерно в 105 км к югу от города Канзас-Сити. Воздушное судно после вылета резко сменило курс, а потом рухнуло около шоссе. Погибли все находившиеся на борту — 11 парашютистов и пилот.

Утром 14 июня в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD. При этом погибли шесть человек, среди них был 32-летний американский певец, продюсер и комик Oliver Tree, известный по песням «Life Goes On» и «Miss You».

Ранее композитор Сапожников погиб в ДТП вместе с женой-музыковедом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!