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Общество

Певец Oliver Tree погиб в авиакатастрофе в Бразилии

Певец Oliver Tree погиб при столкновении вертолетов в Рио-де-Жанейро

При столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро погиб американский музыкант Oliver Tree, передает G1.

Телеканал уточняет, что 32-летний певец, продюсер и комик оказался в числе шести жертв авиакатастрофы. 6 июня музыкант выступал в Сан-Паулу.

У Oliver Tree было 11 млн слушателей на Spotify и более 2 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он сотрудничал с Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI и BoyWithUke. Среди его хитов песни «Life Goes On» и «Miss You». Исполнитель начинал карьеру в подростковом возрасте. В 2017 году его сингл «When I'm Down» завирусился в сети, а в 2020-м вышел дебютный альбом «Ugly Is Beautiful». Сборник занял 14-е место в чарте Billboard 200 и возглавил рок-чарт. Oliver Tree известен не только музыкой, но и эксцентричным образом — объемной одеждой, прическами и карикатурным внешним видом. Выступления музыканта сочетали комедию, псевдореалити-шоу и даже рестлинг, добавляет G1.

Утром в юго-западной части Рио-де-Жанейро в воздухе столкнулись два вертолета. Один из них детонировал, когда достиг земли. Пламя распространилось на электромобили, что привело к новым взрывам. Другой вертолет упал на территорию заброшенной церкви, которую арендует автодилер BYD.

Ранее композитор Сапожников погиб в ДТП вместе с женой-музыковедом.

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